Трамп приостановил финансирование ВОЗ
«Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — сказал президент США.
Прямую трансляцию его выступления ведет Госдепартамент на своей официальной странице в Twitter.
По словам Трампа, ВОЗ своевременно не предоставила информацию об опасности коронавируса до сведения мировой общественности.
Накануне стало известно, что сенат США намерен выяснить причины появления и распространения коронавируса. Расследование возьмут в свои руки специалисты комитета по внутренней безопасности и правительственным делам. Именно они определят, какую роль в происходящем сыграли Китай и ВОЗ.
Сейчас в США ситуация с коронавирусом обстоит хуже всего. Число зараженных в Штатах больше, чем в любой другой стране. Американская экономика трещит по швам, средств защиты не хватает даже врачам, а у больниц дежурят передвижные морги. На борьбу с вирусом власти уже отправили военных. О ситуации рассказали сами медики.