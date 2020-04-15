Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге перед журналистами.

«Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — сказал президент США.

Прямую трансляцию его выступления ведет Госдепартамент на своей официальной странице в Twitter.

По словам Трампа, ВОЗ своевременно не предоставила информацию об опасности коронавируса до сведения мировой общественности.

Накануне стало известно, что сенат США намерен выяснить причины появления и распространения коронавируса. Расследование возьмут в свои руки специалисты комитета по внутренней безопасности и правительственным делам. Именно они определят, какую роль в происходящем сыграли Китай и ВОЗ.

Сейчас в США ситуация с коронавирусом обстоит хуже всего. Число зараженных в Штатах больше, чем в любой другой стране. Американская экономика трещит по швам, средств защиты не хватает даже врачам, а у больниц дежурят передвижные морги. На борьбу с вирусом власти уже отправили военных. О ситуации рассказали сами медики.