Мир 12 января 2023, 01:34 Помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов — СМИ NBC: доверенные лица Байдена нашли еще одни секретные документы в другом офисе РИА «Новости»

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Помощники главы американской администрации Джо Байдена обнаружили вторую партию секретных документов времен его вице-президентства, передал телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, речь идет о бумагах, найденных не в аналитическом центре имени Байдена Penn Biden Center в Вашингтоне. Политик использовал этот кабинет после ухода из администрации США Барака Обамы.

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В Белом доме отказались комментировать информацию о новых документах. По словам его официального представителя Карин Жан-Пьер, «говорить об этом пока не готовы».

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Ситуацией уже заинтересовался Минюст США. Оказалось, что секретные документы нашли еще в ноябре. Адвокаты тут же передали их в национальный архив, опасаясь громкого скандала.

Сам же Байден утверждает, что не знает об этих материалах. В них содержались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Американские конгрессмены призвали расследовать этот случай.