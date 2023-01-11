Мир 11 января 2023, 23:54 Минюст США начал изучать найденные у Байдена секретные документы Белый дом: Минюст США проверит найденные у президента Байдена секретные документы РИА «Новости»

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Минюст США изучает секретные документы, которые нашли в бывшем офисе президента Джо Байдена в аналитическом центре в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Она заверила, что американский президент серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение секретных документов стало для него сюрпризом.

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«Он не знает, что в них», — сказала Жан-Пьер.

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С момента обнаружения данных до распространения информации о случившемся прошло два месяца. По словам Жан-Пьер, в администрации считают, что ведут себя правильно в этой ситуации.

«Как только адвокаты Байдена поняли, что документы там, они поступили правильно и немедленно сдали их в архив. Как он сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося», — подчеркнула она.

Сам Байден говорил, что контактирует с Минюстом США. Глава страны заверил, что не знает, что скрывается в этих документах. По данным СМИ, бумаги обнаружили в Penn Biden Center в Вашингтоне. В документах содержались данные разведки по Украине, Ирану и Британии.