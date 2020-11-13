Помощник Алиева посчитал неуместными слова посла о крушении Ми-24

Официальный Баку считает неуместными слова посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24, сбитого в Армении. Такое заявление сделал помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

«Высказывания азербайджанского посла о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса неприемлемы», — сказал Гаджиев. Его процитировало информагентство «АзерТадж».

Однако по словам чиновника, подобные заявления не смогут испортить отношения между Азербайджаном и Россией.

Бюльбюль оглы 12 ноября высказался о ситуации с российским вертолетом. Он считает, что «на войне как на войне: всякое может быть». После этого МИД РФ подчеркнул, что ждет от Баку расследования крушения Ми-24. Ведомство выразило надежду, что в будущем официальные лица Азербайджана не будут позволят себе двусмысленные заявления в связи с крушением вертолета.

Ми-24 сбили 9 ноября в Армении на границе с Азербайджаном. Два человека погибли, один пострадал. Баку заявил, что случайно сбил вертолет и принес извинения. Ильхам Алиев пообещал президенту РФ Владимиру Путину наказать виновных.