Азербайджан признал, что сбил российский вертолет над территорией Армении. В Баку принесли извинения за происшествие.

Удар по российскому Ми-24 в Азербайджане объяснили тем, что он пролетал вблизи армяно-азербайджанской границы. Также Баку уточнил, что было темно, а российские вертолеты раньше якобы не летали в этом районе.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — сказано в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибшего экипажа и пожелали выздоровления пострадавшим. Баку готов выплатить компенсацию за удар по российскому вертолету.

Вертолет ВВС России был сбит над территорией Армении 9 ноября, около 17:30 по московскому времени. Он сопровождал колонну техники, которая следовала к российской военной базе. Удар был нанесен из ПЗРК. В результате погибли два члена экипажа, один человек пострадал.

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Уже второй месяц бои на линии соприкосновения не прекращаются ни на день. Стороны несколько раз договаривались о гуманитарном перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. С первых дней конфликта Азербайджан открыто поддерживает Турция.