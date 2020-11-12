Посол Азербайджана объяснил удар по российскому вертолету словами: «На войне как на войне»

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал ЧП со сбитым в Армении российским вертолетом Ми-24. Он подчеркнул, что на войне может быть всякое. До окончания расследования выводы делать рано.

«На войне как на войне — всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята видят, что летит военный вертолет, — и было принято такое решение», — приводит РИА «Новости» слова посла.

Бюльбюль-оглы подчеркнул, что обычно расследование подобных случаев занимает много времени, но, «учитывая военное время, все пройдет быстрее».

9 ноября в Армении, рядом с границей с Азербайджаном, сбили российский вертолет Ми-24. Он сопровождал колонну техники, которая ехала на военную базу РФ вне боевых действий в Нагорном Карабахе. Два члена экипажа погибли. Азербайджан признал, что сбил вертолет по ошибке, и принес России извинения. В Армении возбудили уголовное дело.