Мир 21 февраля 2024, 09:22 Буданов назвал сроки нового контрнаступления ВСУ WSJ: Буданов объявил о новом наступлении ВСУ в 2025 году Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы Украины отложили новую попытку контрнаступления до следующего года. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил об этом The Wall Street Journal.

Интервью прошло после того, как ВСУ начали вывод войск из Авдеевки. Несмотря на потерю города и другие проблемы, Кирилл Буданов уверен в способности собственной армии накопить резервы и сделать новый бросок. По его словам, в 2024 году украинские войска отдадут инициативу российским и сосредоточатся на восполнении своих потерь.

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«Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году», — допустил он.

Предыдущее контрнаступление началось в июне 2023 года. Кирилл Буданов объяснял его провал нехваткой военной техники. По его словам, ВСУ требовались средства борьбы с БПЛА и обезвреживания минных полей.