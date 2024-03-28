Мир 28 марта 2024, 03:20 Украина признала стагнацию ВСУ на передовой Подоляк: ВСУ находятся в стагнации на фронте из-за недостатка ресурсов РИА «Новости»

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Украинская армия в настоящее время находится в стагнации на передовой. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире Радио NV.

«Необходимо проработать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы убедить у партнеров, что стагнация — это удорожание боевых действий», — сказал он.

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По словам Подоляка, назначение на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Литвиненко поможет усилить аналитическую составляющую на фронте.

Советник Зеленского объяснил, что говоря о стагнации, он имел ввиду недостаток ресурсов для наступательных действий ВСУ, это выражается в медленных поставках со стороны союзников.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о провале контрнаступления Украины. Он отметил, что российские военные успешно удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.