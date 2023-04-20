Мир 20 апреля 2023, 15:25 Помощь НАТО Украине уже составила порядка 150 млрд евро Генсек НАТО Столтенберг: помощь альянса Украине уже составила 150 миллиардов евро Официальный сайт президента Украины

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Помощь стран НАТО Украине уже составила порядка 150 миллиардов евро. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Текст выступления генсека опубликовали на сайте НАТО.

Он сообщил, что страны блока наращивают поставки боевой техники для Вооруженных сил Украины.

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«Союзники сейчас поставляют больше самолетов, танков, бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку. И все это сегодня действительно меняет ситуацию на поле боя», — подчеркнул генсек альянса.

Столтенберг прибыл в Киев в четверг, 20 апреля. Официально его визит в украинскую столицу не анонсировался. Цель поездки пока также неизвестна.

В начале апреля в Киев приезжал вице-канцлер Германии, немецкий министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он прибыл туда с делегацией предпринимателей, которые обсуждали вопросы по восстановлению украинских территорий после окончания конфликта и сотрудничество с киевским режимом в энергетической сфере.