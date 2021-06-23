Пользователи пожаловались на сбои Facebook и Instagram

Сбой случился в работе Facebook и Instagram. С проблемами столкнулись пользователи социальных сетей в США. Неполадки затронули более половины юзеров.

Согласно данным сервиса Downdetector, на полное отключение Facebook пожаловались 62% американских пользователей. Еще 31% не смогли войти в свою учетную запить. Проблемы с просмотром новостной ленты появились у 7% людей.

Источник фото: downdetector.com

Еще один сбой произошел в работе Instagram. Работа новостной ленты стала хуже у 53% пользователей соцсети. Также 24% американцев столкнулись с проблемой входа на сайт. Не смогли войти в учетную запись 23% жителей страны.

Первые сообщения о сбое появились после 22:30 по московскому времени. Пока работу соцсетей не восстановили.

Утром 22 июня с неполадками в работе поисковой системы Google столкнулись пользователи из России, Испании, Италии, Польши, Германии и Великобритании. Большинство людей не смогли зайти на сайт. Днем сбой произошел в операционной системе Android. Проблемы в основном коснулись жителей Центральной и Западной Европы.