Пользователи смартфонов с Android сообщили о сбое системы

Сбой в работе операционной системы Android на смартфонах произошел во вторник, 22 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Источник фото: телеканал «360»

В основном проблемы коснулись жителей Центральной и Западной Европы. В комментариях пользователи посоветовали удалить последнее обновление системы.

Кроме того, некоторые владельцы смартфонов заявили, что не могут войти в аккаунт сервисов Google, которые входят в операционную систему Android.

В пресс-службе Google в России сообщили, что знают о неполадках у владельцев смартфонов.

«Мы знаем о сбоях в работе приложения Google у пользователей Android и работаем над тем, чтобы исправить эти неполадки», — заявили в фирме в беседе с «Интерфаксом».

Утром на сбой в работе жаловались жители США и России. Но часть пользователей смогла решить проблемы самостоятельно. Претензии продолжают поступать от европейских юзеров.