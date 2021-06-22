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    22 июня 2021, 14:11

    Пользователи смартфонов с Android сообщили о сбое системы

    Анатолий Минкин

    Сбой в работе операционной системы Android на смартфонах произошел во вторник, 22 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

    Пользователи смартфонов с Android сообщили о сбое системы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В основном проблемы коснулись жителей Центральной и Западной Европы. В комментариях пользователи посоветовали удалить последнее обновление системы.

    Кроме того, некоторые владельцы смартфонов заявили, что не могут войти в аккаунт сервисов Google, которые входят в операционную систему Android.

    В пресс-службе Google в России сообщили, что знают о неполадках у владельцев смартфонов.

    «Мы знаем о сбоях в работе приложения Google у пользователей Android и работаем над тем, чтобы исправить эти неполадки», — заявили в фирме в беседе с «Интерфаксом».

    Утром на сбой в работе жаловались жители США и России. Но часть пользователей смогла решить проблемы самостоятельно. Претензии продолжают поступать от европейских юзеров.