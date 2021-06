Сбой произошел в работе поисковой системы Google

Пользователи из Европы пожаловались на сбой в работе поискового сервиса Google. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пик жалоб пришелся на 09:00 по московскому времени. Люди сообщили о проблемах с сайтом (71%) и о сложностях со входом в свой аккаунт (28%). Наибольшее число жалоб поступило из России, Испании, Италии, Польши, Германии и Великобритании. Некоторые пользователи рассказали, что у них не работает приложение поиска Google как на Android, так и на iOS.

Источник фото: Downdetector

В начале июня глобальный сбой случился в работе крупнейших сайтов. Пользователи не могли зайти на Twitch, Spotify, Reddit, и сайты таких изданий, как The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, Le Monde из-за ошибки 503. Оказалось, что это произошло из-за неверных настроек конфигурации CDN-провайдера Fastlу. Проблемы устранили в течение часа.