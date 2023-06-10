Мир 10 июня 2023, 19:14 Польский генерал предупредил ВСУ об опасности Польский генерал Козей: крупное сражение с россиянами опасно для ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Любое крупное сражение с российскими войсками представляет угрозу для ВСУ. Об этом в интервью Fakt заявил польский генерал Станислав Козей.

По его мнению, ВС России давно ждали контрнаступления украинской армии. Но они не используют свои силы, которые держат в глубине, а российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести ответные, предположил генерал.

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«Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — предупредил Козей.

Военный также выразил сомнение, что какая-либо крупномасштабная операция состоится до проведения саммита НАТО в Вильнюсе.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о начале контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, ни на одном из участков боевых действий противник не смог достичь успеха.

В субботу, 10 июня, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на пресс-конференции напомнили о словах Путина и попросили рассказать о контрнаступлении. Но он не стал отвечать на вопрос прямо, заверив, что «все настроены позитивно»