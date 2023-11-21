Мир 21 ноября 2023, 00:33 Польских дальнобойщиков забросали камнями на Украине Rzeczpospolita: украинцы сжигают фуры поляков и забрасывают их камнями РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Украины стали забрасывать камнями грузовые машины польских дальнобойщиков на границе. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным издания, украинцы кидают камни в ожидающие отправления польские фуры. У одного транспортного средства не только разбили фары и стекла, но и украли аккумуляторы. Неизвестные на Украине также сожгли полуприцеп с польскими номерами.

Реклама

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали перекрыть четвертый пункт «Медыка — Шегини» с 21 ноября.

По данным СМИ, Украина и Польша намерены инициировать судебные разбирательства из-за польских перевозчиков, которые перекрыли границу. Протестующие хотят восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских грузовиков.

Ранее стало известно, что Украина столкнулась с перебоями в поставках ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Из-за проблем с логистикой резко поднялась цена доставки автомобильного газа.