Мир 20 ноября 2023, 01:44 Перебои с лекарствами и продуктами начались на Украине из-за проблем на границе с Польшей РИА «Новости»

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На Украине начались перебои с поставками ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Об этом сообщило издание Страна.ua.

По информации издания, в украинских торговых сетях уменьшились запасы на складах, это привело к оскудению ассортимента. Даже промышленные организации пострадали от перебоя в поставках. Предприятия ждут новых товаров неделями.

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Также из-за проблем с логистикой повысили цену доставки и автомобильного газа. Топливо отправляли через пропускной пункт Ягодин, который теперь практически остановил работу. Появились трудности с поставками вакцин и лекарственных препаратов.

«По данным „Укртрансбезопасности“, 19 ноября на пункте „Ягодин-Дорогуск“ стояли более 520 фур, которые ехали за продукцией в Польшу или везли ее на экспорт с Украины, но за сутки не пропустили ни одну», — сообщили в издании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Словакия и Венгрия вслед за Польшей запретили импорт украинского зерна и некоторых продуктов питания. В запрещенный список вошли вино, говядина, кукуруза, семена ячменя и подсолнечника. При этом запрет не касается товаров, которые едут транзитом через Венгрию.