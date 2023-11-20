Мир 20 ноября 2023, 03:30 Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы — СМИ Klymenko Time: Украина и Польша планируют судиться из-за перекрытой границы РИА «Новости»

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Украина и Польша намерены начать судебные разбирательства из-за польских перевозчиков, перекрывших границу. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских грузовиков. Об этом сообщило издание Klymenko Time со ссылкой на украинскую ассоциацию международных автоперевозчиков.

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин», — сказано в сообщении.

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Поляки требуют восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, приостановить действие лицензий компаний, созданных на Украине с начала СВО, и провести их проверку. Также протестующие требуют разделить очереди пустых и груженых машин.

Ранее стало известно, что на Украине начались перебои с поставками ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Из-за проблем с логистикой также повысили цену доставки автомобильного газа.