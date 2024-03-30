Мир 30 марта 2024, 21:31 Польские овцы напугали украинских пограничников RMF24: отара овец из Польши вызвала переполох на украинской границе Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

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На польско-украинской границе начался переполох из-за стада овец, сообщил RMF24. Животные решили попастись на территории Украины.

Приближение фигур к пограничной линии зафиксировали приборы. На экранах мониторов пограничники увидели овец, объяснил лейтенант погранслужбы Петр Закеларж

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«Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и ее обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары», — отметил он.

Через некоторое время стадо под крики хозяина вернулось в Польшу.

«Подбадриваемые криками хозяина, они через некоторое время вернулись в Польшу», — рассказал лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.

Данные о забредшей на Украину отаре подтвердили в Бещадском отделении польской пограничной службы. По его информации, из-за овец в районе Корчова пограничники насторожились.

Украинско-польские отношения в последнее время обострились. В начале февраля фермеры Польши атаковали украинские фуры с зерном на КПП, поляки также в рамках протеста блокировали движение грузовиков на КПП «Хребене — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин» и «Медыка — Шегини».