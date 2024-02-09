Мир 09 февраля 2024, 17:10 Польские фермеры блокировали движение на трех КПП на границе Украины Госпогранслужба Украины: фермеры из Польши перекрыли три пункта пропуска IMAGO/David Tanecek/globallookpress

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Польские фермеры в рамках протеста перекрыли движение для грузовиков на трех пропускных пунктах на границе с Украиной. Они заблокировали КПП «Хребене — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин» и «Медыка — Шегини». Об этом сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ).

Участники забастовки на КПП «Медыка — Шегини» согласились пропускать по одному автобусу, грузовику и легковому автомобилю в час. На остальных пунктах они ограничили движение всех видов транспорта за исключением автобусов.

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«Из-за акций протеста польских фермеров, начатых сегодня, затруднено движение через пункты пропуска „Медыка — Шегини“, „Хребене — Рава-Русская“ и „Дорогуск — Ягодин“», — указали в пресс-службе.

Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада» завил, что на КПП «Медика — Шегини» забастовку устроили около сотни польских аграриев.

«Блокировать должны были только грузовики, но не пропускают также и легковые автомобили, и автобусы», — объяснил глава погранслужбы.

Ранее забастовку анонсировал фермерский профсоюз Польши. Представители сельскохозяйственной отрасли назвали неприемлемой аграрную политику Евросоюза.