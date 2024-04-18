Мир 18 апреля 2024, 10:23 Польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной RMF24: в Польше фермеры заблокировали 2 КПП на границе с Украиной Patrick Pleul/dpa / Global Look Press

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Выступившие против сельхозпоставок с Украины фермеры в Польше возобновили блокаду контрольно-пропускных пунктов в Медыке и Корчове. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Лидер протеста Роман Кондров объявил, что 18 апреля в 08:00 (07:00 по московскому времени) фермеры планировали вновь ограничить проезд через КПП в Медыке и Корчове. Они решили пропускать не больше одного грузовика в час. Легковые машины и автобусы смогут ездить в обычном режиме.

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«Мы все еще ждем переговоров с правительством. Договоренности с правительством, подписанные в Ясенке, не выполняются. Ждем обещанного постановления о субсидиях на зерновые», — сказал общественник.

Люблинский участок границы закрыт частично. Участники протестов заблокировали проезд в Дорогуске и Хребенне, но оставили свободным проезд в обе стороны в Долгобычуве и Зосине. Местные аграрии решили сосредоточиться на полевых работах, но допустили возобновление акций.

Польша и Германия сократили поддержку украинских беженцев. Власти этих стран решили отменить некоторые льготы. RT сообщил, что в Великобритании около 15 тысяч переселенцев с Украины остались без жилья.