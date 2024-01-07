Мир 07 января 2024, 00:31 Польские фермеры сняли блокаду с пунктов пропуска на границе с Украиной Polsat News: власти Польши выполнили требования заблокировавших границу фермеров РИА «Новости»

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Проезд большегрузных автомобилей через пункт пропуска «Медика — Шегини» на польско-украинской границе открыли после выполнения требований фермеров Польши. Об этом сообщил телеканал Polsat News. Новая блокада продолжалась всего два дня.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и руководитель Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Хул встретились с фермерами из объединения «Обманутое село» и подписали с ними соглашение, как того просили аграрии.

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Документ предусматривает увеличение фонда льготного кредитования фермеров на 2,5 миллиарда злотых, субсидии на выращивание кукурузы и сохранение ставки налога на сельское хозяйство на уровне 2023 года.

«С момента подписания соглашения акция протеста фермеров приостанавливается на время внесения поправок и изменений в необходимые правовые акты», — говорится в тексте документа.

Министр Секерский подчеркнул, что соглашение стало продолжением диалога новых властей Польши с работниками сельскохозяйственного сектора. Он отметил, что все проблемы отрасли можно решить только сообща.

Глава ведомства подчеркнул, что бюджет еще находится в стадии принятия Сеймом, поэтому необходимые поправки о субсидиях, ставке и льготных кредитах туда еще можно внести.

«Я с оптимизмом смотрю на реализацию этих пунктов соглашения», — заявил Секерский.

Комментируя требование о сохранении ставки налога на прежнем уровне он добавил, что такой закон находится в стадии подготовки. По его словам, недополученную прибыль местным властям компенсируют в 2025 году.

Польские фермеры снова перекрыли дорогу для проезда большегрузных машин на границе с Украиной в минувший четверг, 4 января. Лидер объединения аграриев «Обманутое село» Роман Кондрув заявил, что акция продлится пока власти не подпишут соглашение о гарантиях выполнения устно данных обещаний в конце декабря. Прошлая акция продолжалась почти месяц. В ожидании открытия проезда кончались три водителя украинских фур.