Мир 15 апреля 2024, 11:51 Польшу и Германию уличили в ослаблении поддержки украинских беженцев РИА «Новости»: Польша и Германия сократят меры поддержки украинских беженцев Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

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Власти Германии и Польши планируют отменить ряд льгот и мер поддержки для украинских беженцев. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Польше разработали законопроект, согласно которому страна перестанет перечислять украинцам единовременные выплаты. В рамках инициативы польским гражданам также запретят селить у себя временных мигрантов. Изменения коснутся и оформления PESEL — одиннадцатизначного цифрового символа, позволяющего легко идентифицировать человека.

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В издании отметили, что в Германии на работу смогли устроиться только 20% украинских беженцев. Мигранты из Украины получают выплаты в размере 563 евро в месяц на человека и вызывают все больше негодования со стороны немцев, подчеркнули авторы материала. В агентстве добавили, что в будущем Германия может по примеру Польши сократить меры поддержки для беженцев.

Ранее газета The Independent заявила, что в Великобритании украинские семьи начали подселять к бывшим преступникам. После участия в программе «Флагманские дома для Украины» некоторые беженцы исчезли или попали в рабство.