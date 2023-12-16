Общество 16 декабря 2023, 22:36 Еще один украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей — СМИ ICTV: третий дальнобойщик с Украины умер в очереди на границе с Польшей РИА «Новости»

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Третий по счету дальнобойщик с Украины умер в очереди на границе с Польшей. Об этом сообщил телеканал ICTV.

Мужчине стало плохо в очереди перед пунктом пропуска «Корчева» с польской стороны.

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«Наши источники сообщают, что водитель умер», — рассказали на ТВ.

В конце октября Украина потребовала от Польши разблокировать контрольно-пропускные пункты на границе между странами после смерти двух украинских водителей в очереди на КПП. Причину гибели дальнобойщиков не уточнили.

Польские перевозчики начали блокировать погранпункты на границе с Украиной в начале ноября. Водители преградили дорогу к КПП и перестали пропускать коммерческие машины. Причиной протестной акции стало то, что поляки стали терять работу из-за конкуренции с украинцами.

Позже к дальнобойщикам присоединились фермеры, а также словацкие водители. Последние решили помочь соседям «в защите своих интересов».