Мир 04 января 2024, 16:42 Польские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной Погранслужба Украины сообщила о скоплении 800 фур на границе с Польшей Benjamin Nolte / Global Look Press

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Проезд большегрузов через пункт пропуска «Медика — Шегини» на польско-украинской границе снова заблокировали. Об этом сообщила пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

В ведомстве заявили, что на польской стороне скопилось около 800 грузовиков, которые не смогли пересечь границу.

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При этом организаторы не препятствуют движению пассажирских автобусов и легковому транспорту.

По данным газеты«Европейская правда», организаторами блокировки движения стали польские фермеры из объединения «Обманутое село». Лидер протестующих Роман Кондрув заявил, что через границу пропустят не более трех грузовиков в час, пока власти Польши не дадут письменных гарантий выполнения требований объединения.

Он подчеркнул, что речь идет о сохранении субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для фермеров и прошлогодней ставки налога для сельского хозяйства. По словам Кондрува, блокировку границы не прекратят до 3 февраля.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Сикерский в конце прошлого года дал у стные гарантии фермерам о выполнении всех их требований для снятия блокады пограничного пункта. Тогда аграрии согласились, и движение возобновилось с 24 декабря. Но теперь протестующие потребовали письменных обязательств от правительства.

Впервые польские фермеры начали блокировать проезд большегрузов на контрольно-пропускном пункте «Медика — Шегини» 23 ноября. В ожидании открытия проезда скончались три водителя украинских фур.