01 марта 2024, 19:05
Польша начала блокаду границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна
Координатор протеста польских фермеров Кароль Печиньский заявил о начале блокады границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна. Он подчеркнул, что аграрии ничего не пропустят на свою территорию. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, Украина устроила «зерновую карусель». Сначала ее продукция в режиме транзита въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство и направляется в Литву. Оттуда она возвращается в Польшу с заменой документов. То есть груз становится европейским.
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Протесты польских фермеров возобновились 9 февраля. Они блокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. При этом на Украине неоднократно жаловались, что поляки переворачивают грузовики с зерном, рассыпая его прямо на дорогу.
При этом власти Польши никак не могут повлиять на эту ситуацию. Напротив, страна рассчитывает на введение полного эмбарго, о чем говорил премьер Дональд Туск.
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