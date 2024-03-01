Мир 01 марта 2024, 19:05 Польша начала блокаду границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна Attila Husejnow / Global Look Press

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Координатор протеста польских фермеров Кароль Печиньский заявил о начале блокады границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна. Он подчеркнул, что аграрии ничего не пропустят на свою территорию. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, Украина устроила «зерновую карусель». Сначала ее продукция в режиме транзита въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство и направляется в Литву. Оттуда она возвращается в Польшу с заменой документов. То есть груз становится европейским.

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Протесты польских фермеров возобновились 9 февраля. Они блокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. При этом на Украине неоднократно жаловались, что поляки переворачивают грузовики с зерном, рассыпая его прямо на дорогу.

При этом власти Польши никак не могут повлиять на эту ситуацию. Напротив, страна рассчитывает на введение полного эмбарго, о чем говорил премьер Дональд Туск.