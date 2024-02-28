Мир 28 февраля 2024, 17:39 Польша начала переговоры с Украиной о прекращении товарооборота Туск: Польша ведет переговоры с Украины о полном торговом эмбарго Attila Husejnow / Global Look Press

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Власти Польши хотели бы ввести полное эмбарго с Украиной. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Его слова привело РИА «Новости».

«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота», — пояснил премьер.

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Туск также подчеркнул, что Польшу не устроили предложенные ЕС лимиты на беспошлинный ввоз агропродукции с Украины. Идея сводилась к тому, чтобы на территорию республики могли ввозить такой объем украинских товаров, который бы соответствовал объемам 2022–2023 годов.

Однако, добавил польский премьер, такие огромные поставки угрожают польским производителям фермерской продукции. На этом фоне поляки устроили блокаду на границе с Украиной, не пропуская ее грузовики.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что сожалеет о протестах на границе, но при этом признал их законность.