Мир 10 марта 2024, 00:24 Польская оппозиция заявила о подготовке крупной акции протеста в Варшаве Качиньский: польская оппозиция готовит масштабную акцию протеста в Варшаве Freepik

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Польские оппозиционеры готовят масштабную акцию протеста в Варшаве. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, его слова передало РИА «Новости».

«На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве», — сказал он в беседе с избирателями.

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По словам Качиньского, целью митинга станет попытка вынудить большинство парламентариев поддержать резолюцию сейма об отказе от климатических планов ЕС и об эмбарго на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины. По словам политика, марш проведут даже в том случае, если к его началу резолюцию уже примут.

Ранее стало известно, что польские фермеры проведут новую акцию протеста 20 марта. Как отметил глава Ассоциации независимых сельхозпроизводителей Польши «Солидарность» Томаша Обшаньского, диалог аграриев с премьер-министром страны Дональдом Туском ничем не закончился. Глава правительства признался, что «ничего не может сделать».

До этого Туск отмечал, что предложил ЕС отменить торговые преференции, полученные Украиной после начала СВО. По его мнению, нужно вернуться к правилам, которые действовали в товарообороте с украинской стороной и другими государствами до спецоперации.