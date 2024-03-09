Мир 09 марта 2024, 19:10 «Огромный хаос». Польские фермеры пообещали заблокировать дороги по всей стране Обшаньский: встреча аграриев с премьером Польши Туском закончилась ничем РИА «Новости»

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Польские аграрии проведут очередную акцию протеста на всей территории страны 20 марта. Об этом в интервью TVP Info заявил глава Ассоциации независимых сельхозпроизводителей Польши «Солидарность» Томаш Обшаньский после встречи представителей протестующих фермеров с премьер-министром Дональдом Туском.

По его словам, диалог с главой правительства не принес каких-либо результатов.

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«В целом огромный хаос. <…> Премьер сказал, что у него связаны руки, и он ничего не может сделать», — добавил Обшаньский.

В ходе очередной акции протеста будут заблокированы дороги во все областные центры республики, предупредил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предложил Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации. По его словам, важно вернуться к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими странами до СВО.