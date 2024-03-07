Мир 07 марта 2024, 12:37 Польша захотела отменить торговые привилегии Украины Премьер Польши Туск предложил ЕС отменить торговые преференции для Украины Thomas Banneyer/dpa/globallookpress

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Польша предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации. Такое заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск, сообщило РИА «Новости».

«Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей», — подчеркнул он.

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Политик отметил, что важно вернуться к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими странами, до СВО. Туск добавил, что Польша не собирается закрывать границу для продукции из республики. Однако он уверен, что европейский и польский сельскохозяйственный рынки нужно защищать.

В Польше начались масштабные акции протеста фермеров против ввоза зерна с Украины. Аграриев не устраивает «зеленая» политика Евросоюза и отсутствие контроля за импортом. Накануне, 6 марта, стычки митингующих с полицией прошли в Варшаве. Сотрудники правоохранительных органов получили ранения, нескольких протестующих арестовали.