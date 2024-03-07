07 марта 2024, 12:37
Польша захотела отменить торговые привилегии Украины
Премьер Польши Туск предложил ЕС отменить торговые преференции для Украины
Польша предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации. Такое заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск, сообщило РИА «Новости».
«Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей», — подчеркнул он.
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Политик отметил, что важно вернуться к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими странами, до СВО. Туск добавил, что Польша не собирается закрывать границу для продукции из республики. Однако он уверен, что европейский и польский сельскохозяйственный рынки нужно защищать.
В Польше начались масштабные акции протеста фермеров против ввоза зерна с Украины. Аграриев не устраивает «зеленая» политика Евросоюза и отсутствие контроля за импортом. Накануне, 6 марта, стычки митингующих с полицией прошли в Варшаве. Сотрудники правоохранительных органов получили ранения, нескольких протестующих арестовали.
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