Мир 18 ноября 2022, 16:07 Польская газета опубликовала карту прилета украинской ракеты в Пшеводув Gazeta Wyborcza показала карту прилета украинской ракеты в Пшеводув Telegram

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Польская газета Wyborcza объяснила своим читателям, как украинская ракета попала в деревню Пшеводув. Карта появилась на сайте издания.

Под данным газеты, ракета ВС России летела в сторону Добротворской теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине, тогда украинские силы пытались сбить ее другой ракетой. Речь идет об C-300, выпущенной из Львова. Однако в итоге орудие ВСУ упала на территории Польши. Уточняется, что Добротворская ТЭС расположена на северо-востоке от Львова, а ракета выпустили на северо-запад.

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Ракета упала в польской деревне Пшеводув 15 ноября, из-за нее погибли двое людей. Сначала Запад посчитал, что в случившемся виновата Россия. Однако Минобороны РФ заявило, что осколки ракеты на месте ЧП говорят о том, что орудие было украинским. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что ВС России наносит удары исключительно по объектам на территории Украины.

Позже президент Польши Анджей Дуда допустил, что ракета действительно была украинской. После этого он добавил, что Украина не сможет участвовать в расследовании, но ее познакомят с материалами дела. В данный момент этим делом занимаются польские и американские специалисты.