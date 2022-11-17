17 ноября 2022, 20:30
Президент Польши назвал условия допуска Украины к следствию по упавшей ракете
Лидер Польши Дуда: Украину могут допустить к следствию по ракете на основании норм права
Украину могут допустить к материалам дела об упавшей в Польше ракете только на основании «соответствующих правил международных договоров» и норм международного права, подчеркнул польский лидер Анджей Дуда на брифинге. Об этом написал ТАСС.
«Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи», — заметил Дуда.
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На данный момент происшествие расследуют с участием экспертов из США и Польши. Следственные действия на месте падения ракеты продолжатся еще несколько десятков часов, уточнил президент Польши.В результате падения ракеты в Пшеводуве во вторник, 15 ноября, погибли два человека. Поначалу сообщалось о двух упавших ракетах, однако сегодня выяснилось, что следов падения второй ракеты не нашли. Первым делом польские СМИ и Украина заявили, что ракета была российской. Однако траектория ее полета показала, что это практически невозможно. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ракету выпустили ВСУ. Это подтвердилось при исследовании, проведенном российскими специалистами. Президент Украины Владимир Зеленский поначалу отрицал эту версию, но в последних на данный момент заявлениях он уже не так категоричен.
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