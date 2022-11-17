Мир 17 ноября 2022, 20:30 Президент Польши назвал условия допуска Украины к следствию по упавшей ракете Лидер Польши Дуда: Украину могут допустить к следствию по ракете на основании норм права РИА «Новости»

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Украину могут допустить к материалам дела об упавшей в Польше ракете только на основании «соответствующих правил международных договоров» и норм международного права, подчеркнул польский лидер Анджей Дуда на брифинге. Об этом написал ТАСС.

«Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи», — заметил Дуда.

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На данный момент происшествие расследуют с участием экспертов из США и Польши. Следственные действия на месте падения ракеты продолжатся еще несколько десятков часов, уточнил президент Польши.

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