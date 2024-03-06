Мир 06 марта 2024, 18:39 Протестующие фермеры ранили нескольких полицейских в Варшаве Onet: несколько полицейских получили ранения при стычках с фермерами в Варшаве РИА «Новости»

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В Варшаве у здания польского сейма началась акция фермеров против «зеленой» политики Евросоюза и отсутствия контроля за импортом с Украины. Как сообщил портал Onet, некоторые протестующие сумели прорваться в здание парламента и забрасывают правоохранителей петардами и бутылками, несколько полицейских получили ранения.

«Какие травмы получили офицеры, пока неизвестно. Возможно, серьезные, поскольку в них бросали файеры, стеклянные бутылки и брусчатку», — передали авторы материала.

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Отмечается, что нескольких человек могут отправить в больницу. Тем, кто отделался легкими травмами, окажут помощь на месте.

Полиция ужесточила кордон, нескольких протестующих уже задержали. Пока неизвестно, сколько сотрудников принимают участие в операции. Порядок на акции протеста пытаются обеспечить не только столичные офицеры, но и вызванные подкрепления из других гарнизонов.

Масштабные акции протеста фермеров в Польше против ввоза зерна с Украины возобновились. Польские власти не в состоянии резко изменить эту ситуацию.