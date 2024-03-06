Мир 06 марта 2024, 17:46 Политолог Гусев: власти Польши не в состоянии резко изменить ситуацию с протестами фермеров

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Масштабные акции протеста фермеров против ввоза зерна с Украины возобновились в Польше. Власти страны не в состоянии резко изменить эту ситуацию, сообщил доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

По его словам, предыдущее правительство страны косвенно поощряло протесты фермеров, поэтому сейчас кабинет премьер-министра Польши Дональда Туска не может решить проблему.

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«Политическая ситуация не позволяет сегодня правительству применить к протестующим жесткие меры, тут, как говорится, и до пожара недалеко. Поэтому правительство осторожно подходит к ситуации, чтобы протесты не переросли в нечто большее», — пояснил Гусев.