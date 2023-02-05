Мир 05 февраля 2023, 19:08 Польша установит на границе с Россией электронное заграждение Polskie Radio 24: Польша отгородится электронным заграждением от Калининградской области РИА «Новости»

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Польша начнет устанавливать электронное заграждение на границе с Калининградской областью России уже в марте. Об этом сообщило Polskie Radio 24 со ссылкой на погранслужбу.

Забор в 200 километров собираются оснастить умной системой датчиков и камер наблюдения, которая не будет реагировать на животных, а станет отслеживать людей — нарушителей границы.

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Польша начала строить заграждения из колючей проволоки на границе с Россией в ноябре 2022 года. Причиной ужесточения мер министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал тот факт, что аэропорт Калининграда стал принимать воздушные суда из Африки и Ближнего Востока.

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В начале февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий захотел конфисковать российские активы. С начала СВО в стране заморозили средства предпринимателей и компаний России примерно на 33 миллиарда евро.