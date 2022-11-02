Польша начала строить заграждения на границе с Россией | 360°

Мир 02 ноября 2022, 11:13 Польша начала строить заграждения на границе с Россией Министр обороны Польши Блащак: на границе с Калининградом растянут колючую проволоку РИА "Новости"

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Польша начала постройку заграждения на границе с Калининградской областью России. Об этом рассказал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщило РИА «Новости».

«Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — сказал он.

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Причиной подобных мер министр обороны назвал тот факт, что аэропорт Калининграда открылся для рейсов из Ближнего Востока и Африки.

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Сообщения о желании Польши отгородиться таким образом от России появлялись еще в феврале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что желание польских властей разместить на своей территории американские ядерные бомбы вызывает беспокойство. Он объяснил, что на Западе появились политики, безответственно пытающиеся спекулировать на теме ядерного оружия. При этом глава МИД не исключил варианта, при котором Россия способна применить свой ядерный потенциал.