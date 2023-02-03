Мир 03 февраля 2023, 18:55 Премьер Польши захотел конфисковать российские активы Премьер Моравецкий призвал конфисковать российские активы в Польше РИА «Новости»

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Польша может конфисковать замороженные в стране российские активы и отправить их на приобретение угля и газа. Об этом в беседе с издание Interia заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

После начала специальной операции на Украине польские власти заморозили в стране активы физических лиц и российских компаний примерно на 33 миллиарда евро.

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В настоящее время политики в Польше обсуждают вероятность внесения поправок в Конституцию, которые позволят конфисковать российское имущество.

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«Призываю оппозиционные партии поддержать выдвинутое предложение об изменении Конституции, позволяющее нам конфисковать собственность России. Замороженные в Польше деньги российских бизнесменов помогут нашему обществу», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр предложил направить средства на приобретение угля и газа. По его мнению, эта мера позволит снизить стоимость энергоресурсов для поляков.

Ранее Моравецкий заявил о необходимости продолжения военной и гуманитарной поддержки Украины, за что столкнулся с жестким хейтом в социальных сетях. Политика призвали задуматься об экономике собственной страны, а также предрекли ему уголовное преследование за растрату государственных денег.