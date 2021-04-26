Польша, Словакия и Венгрия подписали декларацию об антироссийской солидарности с Чехией

Польша, Словакия и Венгрия поддержали позицию Чехии относительно русского следа в «деле Врбетице». Декларацию об этом подписали главы правительств Вышеградской группы после срочного совещания «по российскому вопросу», сообщило РИА «Новости».

Встреча прошла по инициативе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. В документе говорится о том, что главы правительств Польши, Венгрии и Словакии выражают полную солидарность с Чехией «в связи с участием российских агентов военной разведки в действиях, приведших ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году».

«Мы осуждаем этот очередной достойный сожаления акт агрессии и нарушение международного права, сделанный Россией на европейской земле», — следует из текста декларации.

Помимо этого, подписавшие документ политики выразили одобрение высылке российских дипломатов из Праги. Все они, как полагают чешские власти, якобы являются сотрудниками спецслужб.

В Кремле обвинения Чехии назвали безосновательными и голословными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Прага тем самым испортила отношения с Москвой. В МИД РФ действия чешской стороны назвали «маразматическим парадом». Ответ России был симметричным. Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.