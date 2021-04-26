Кремль назвал безосновательными антироссийские обвинения властей Чехии

Обвинения в адрес России в связи с событиями в Чехии безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Прага нанесла чрезвычайный вред отношениям с Москвой, заявив о том, что к взрывам во Врбетице якобы причастны российские спецслужбы.

«В этой связи можем повторить еще раз: какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны», — цитирует его РИА «Новости».

По словам Пескова, озвучивание таких обвинений без доказательств — это из ряда вон выходящие, недружественные действия.

«Они идут не просто вразрез с интересами народов двух стран, они уже нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на высказывания лидера Чехии Милоша Земана о том, что в отчетах контрразведки не было данных о присутствии неких российских агентов на складе боеприпасов во Врбетице.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Праги не было никаких предпосылок обвинять Москву в причастности к взрывам в 2014 году. Представитель МИД также указала на то, что у чешской стороны нет никаких доказательств в пользу своей неожиданной теории.

Она также напомнила, что расследование по делу о взрывах на складах с боеприпасами шло целых семь лет и ни к чему не привело.