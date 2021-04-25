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    25 апреля 2021, 15:42

    Захарова заявила, что Чехия не имела оснований для обвинений РФ во взрывах

    Анастасия Калинина

    У властей Чехии не было никаких предпосылок обвинять Россию в причастности ко взрывам во Врбетице. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел в РФ Мария Захарова.

    «Никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то чтобы доказательств, у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что мировое сообщество должно спросить у Чехии, что хранилось на складах во Врбетице. Взрывы там произошли в 2014 году.

    В воскресенье в ходе телеобращения чешский президент Милош Земан заявил, что никаких доказательств присутствия сотрудников российской разведки на складе боеприпасов во Врбетице в отчетах спецслужб не содержалось. По его словам, неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как основные причины взрывов в деревне. Чешские власти ранее объявили о высылке 18 российских дипломатов.