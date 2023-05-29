Мир 29 мая 2023, 23:19 Польша с 1 июня запретит проезд грузовикам из России и Белоруссии Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами РИА «Новости»

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С 1 июня граница Польши с Белоруссией и Россией закроется для грузового автотранспорта. Об этом говорится в постановлении министра внутренних дел и администрации страны Мариуша Каминьского.

Под действие документа попадают грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории России и Белоруссии. Техника с российскими и белорусскими номерами не сможет пересечь польскую границу до особого распоряжения.

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На рассмотрение в Госдуму вынесли законопроект с запретом транзита польских фур через территорию России. Их предложили останавливать на границе и перецеплять прицепы или полуприцепы на транспорт российских перевозчиков или же перегружать грузы на российские фуры.

Польша внесла в новые санкционные списки 365 граждан Белоруссии и 15 россиян. Этим лицам запретили въезд в Шенгенскую зону, их средства и экономические ресурсы заморозили. Польша также заморозила средства и активы 20 организаций и 16 лиц, связанных с российским финансовым сектором.