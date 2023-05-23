Мир 23 мая 2023, 02:20 Польским перевозчикам захотели запретить транзит фур по России Госдума внесла обращение о запрете проезда по России польским автоперевозчикам РИА «Новости»

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Проект обращения к правительству о принятии мер к польским перевозчикам внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликовали в электронной базе парламента.

Польские власти 29 апреля захватили здание школы при посольстве России, нарушив нормы международного права, в связи с чем депутаты попросили принять ответные меры.

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«Депутаты предлагают внести изменения <…> предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России», — сказано в документе.

Польские фуры предлагается останавливать на границе и перецеплять на прицепы или полуприцепы на транспорт российских перевозчиков или же перегружать грузы на российские фуры. Польским большегрузам хотят запретить заправляться топливом по российским ценам и установить для них стоимость на бензин и дизель на уровне цен ЕС.

В случае принятия решения издержки Польши могут составить до 8,5 миллиарда евро.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал «запретить Польше наживаться на России» и не разрешать фурам из республики въезжать на территорию РФ. Председатель Госдумы предложил перемещать содержимое польских фур в российские грузовики, чтобы на доставке зарабатывали россияне.