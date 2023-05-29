Мир 29 мая 2023, 16:39 Польша ввела новые санкции против граждан России и Белоруссии Польша ввела санкции против 365 граждан Белоруссии и 15 россиян Unsplash

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Польша внесла в новые санкционные списки 365 граждан Белоруссии и 15 россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Ограничения ввели против 159 белорусских депутатов, 76 судей, семи прокуроров, 32 чиновников и 28 представителей силовых структур. В список попали также журналисты, спортсмены, деятели культуры и науки.

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«Этим лицам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону. В отношении них также применяется замораживание средств и экономических ресурсов», — указано в сообщении.

Кроме того, Польша заморозила средства и активы 20 организаций и 16 лиц, связанных в основном с российским финансовым сектором. Среди них — 15 россиян и один белорус.

Наложение рестрикций в польском МВД объяснили сохранением в силе приговора, вынесенного в отношении журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли решение о необходимости полного запрета на проезд грузовиков из Польши по российской территории. Кроме того, большегрузам из республики запретят заправляться топливом на заправках по розничным ценам.