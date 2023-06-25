Мир 25 июня 2023, 22:58 Польша решила укрепить границу с Белоруссией после новостей о переезде Пригожина Премьер Польши Моравецкий: военные дополнительно укрепили границу с Белоруссией Pxhere

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Польша решила укрепить границу с Белоруссией на фоне новостей о переезде в республику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения, сообщил «Московский комсомолец».

Моравецкий отметил, что внимательно следит за событиями в России. При этом, по его словам, польские военные дополнительно укрепили границу с Калининградской областью и Белоруссией.

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Премьер-министр Польши объяснил такие меры риском угрозы со стороны Москвы. Действия российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Моравецкий назвал «странными».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после урегулирования ситуации с Евгением Пригожиным и бойцами ЧВК «Вагнер» отметил, что основатель ЧВК уедет в Белоруссию. Представитель Кремля не уточнил, чем Пригожин будет заниматься в республике. Ситуацию с главой ЧВК «Вагнер», по словам Пескова, урегулировали без дальнейших потерь. Российский лидер Владимир Путин, как добавил Песков, гарантирует, что Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию.