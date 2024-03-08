Мир 08 марта 2024, 01:47 В Польше оценили возможность отправки войск на Украину Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: польских военных не будет на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш оценил вероятность отправки военных страны на Украину. Свой вердикт он высказал в эфире телеканала TVN24.

«Войска польского не будет на Украине», — сказал он.

Реклама

Косиняк-Камыш отметил, что Польша будет продолжать поддерживать украинскую сторону, передавая военную технику ВСУ.

До этого бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши Леон Коморницкий назвал войска страны неготовыми для отправки на Украину. Он отметил, что у армии нет необходимого потенциала для сражений на стороне ВСУ. Ей не хватает танков, снарядов и других вооружений.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поступил разумно, когда сказал, что Берлин не отправит Киеву ракеты Taurus. Так немецкий канцлер отреагировал на слитую запись диалога бойцов бундесвера, которые обсуждали вероятные удары по Крымскому мосту.