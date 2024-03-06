Мир 06 марта 2024, 11:57 Польский генерал опроверг возможность отправки войск на Украину из-за неготовности армии Генерал Коморницкий: Польша не сможет отправить войска на Украину РИА «Новости»

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Польские войска не обладают необходимым потенциалом, чтобы отправиться на Украину и сражаться на стороне ВСУ. Об этом изданию DoRzeczy заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий.

Он указал на нехватку танков, снарядов и оружия в польской армии и на отсутствие ее боеспособности.

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«Наши войска не готовы, они не способны. Они были лишены боеспособности», — указал отставной генерал.

Коморницкий предположил, что в России знают о положении дел в польских войсках. Он также предупредил, что армия Польши увязнет в конфликте, если руководство решит направить военных на помощь ВСУ.

«Если бы мы собрали какой-то потенциал и отправили туда [войска], мы бы полностью избавились от возможностей», — подчеркнул эксперт.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Польша не собирается участвовать в украинском конфликте. Он добавил, что страну всеми силами стремятся столкнуть с Россией.