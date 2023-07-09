Мир 09 июля 2023, 11:04 Польша передала Украине вертолеты Ми-24 WSJ: Польша предоставила Украине почти 10 вертолетов Ми-24 РИА «Новости»

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Польша недавно отправила ВСУ около 10 вертолетов Ми-24. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Польша <…> недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки», — уточнило издание.

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По данным газеты, информацию о передаче польских боевых машин Украине ранее не разглашали.

В четверг, 6 июля, представитель МИД России Мария Захарова призвала Польшу перестать поддерживать киевский режим ради памяти погибших в Волынской резне. Она отметила, что не питает особых надежд, что подобные просьбы услышат.

Волынской резней называют массовое уничтожение националистами этнического польского меньшинства на западе Украины в 1940-х годах ХХ века.

Ранее глава МИД Польши Лукаш Ясина обязал украинского президента Владимира Зеленского принести извинения польскому народу за Волынскую резню.