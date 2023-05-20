Мир 20 мая 2023, 12:04 Польша призвала Зеленского покаяться за Волынскую резню МИД Польши посоветовал Зеленскому попросить прощения за Волынскую резню Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и попросить прощения перед поляками за Волынскую резню. Об этом в интервью Onet заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Дипломат напомнил, что украинская сторона так и не принесла Варшаве извинений, при этом Польша взяла на себя ответственность за преступления против украинцев.

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«Такой ответственности со стороны Украины не хватает», — сказал Ясина.

Он подчеркнул, что покаяние положительно повлияло бы на отношения стран. При этом представитель МИД признал, что у Зеленского много других забот и проблему Волынской резни можно пока отложить.

Волынская резня произошла на Западной Украине в 40-х годах прошлого века. Тогда украинские националисты убили около 100 тысяч поляков.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Польша возглавила группу стран Евросоюза по тайным переговорам с Украиной о прекращении конфликта. По его словам, государства попытались уговорить президента Владимира Зеленского остановить боевые действия даже ценой собственной отставки.