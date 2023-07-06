06 июля 2023, 12:39
Россия призвала Польшу перестать поддерживать киевский режим
Мария Захарова призвала польские власти не поддерживать киевский режим
Польше следует отказаться от поддержки киевского режима ради памяти погибших в Волынской резне. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привел ТАСС.
«Россия призывает Польшу перестать поддерживать киевский режим ради памяти погибших в Волынской резне», — сказала она.
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Захарова призналась, что не питает особых надежд, что подобные просьбы услышат.
Волынской резней называют массовое уничтожение националистами проживающего в западной части Украины этнического польского меньшинства и других национальностей в 40-х годах прошлого столетия. По оценкам историков, в Волынской резне погибли около десяти тысяч поляков.
Ранее глава МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обязан взять ответственность и принести извинения польскому народу за Волынскую резню. Глава ведомства подчеркнул, что такой шаг окажет положительное влияние на отношениях обеих стран.
Мария Захарова
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Украина
Польша
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