Мир 01 февраля 2023, 17:54 Польша оценила вероятность передачи Украине истребителей F-16 Замминистра обороны Польши Очепа назвал сложной передачу ВСУ истребителей F-16 Defense.gov

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Вопрос передачи украинским военным истребителей F-16 из Польши является непростой задачей из-за длительных сроков обучения пилотов. Об этом в эфире телеканала TVP заявил заместитель министра обороны страны Марчин Очепа.

«Передача боевых самолетов — это очень сложная задача. Подготовка пилотов составляет длительное время, которое теоретически возможно сократить до шести месяцев, но только в очень срочном режиме. Нужно решить логистические и инфраструктурные моменты. Все это непросто», — сказал он.

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Очепа добавил, что на данный момент в Польше не обсуждают вопрос передачи Украине истребителей F-16.

«Комментировать тут нечего, потому что никакого политического решения на этот счет пока что нет», — добавил заместитель министра обороны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти не планируют передавать Украине истребители F-16. Аналогичную позицию озвучил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.