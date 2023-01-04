Мир 04 января 2023, 08:42 Польша обвинила Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации Замглавы МИД Польши Мулярчик счел неуважением отказ ФРГ обсуждать репарации РИА «Новости»

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Отказ властей Германии обсуждать выплату Польше репараций за причиненный во время Второй мировой войны ущерб является неуважением. Об этом агентству РАР заявил польский заместитель министр иностранных дел Аркадиуш Малярчик.

«В решении Германии отказаться от диалога на эту тему нет юридической аргументации. Подобные ответы демонстрируют неуважение правительства Германии к Польше и ее жителям», — сказал он.

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Малярчик отметил, что он удивлен отказом ФРГ обсуждать вопрос репараций.

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«Германия хочет обратить Польшу в свою сферу влияния и обращаться с ней, как с вассалом. Они не хотят установления дружественных отношений между странами», — добавил замглавы МИД.

Дипломат пообещал, что Польша не откажется от своих претензий к Германии, выразив надежду, что однажды ситуация изменится.

Ранее Польша послала Германии письмо, в котором потребовала возмещения ущерба, понесенного от немецкой агрессии в период Второй мировой. Сумма иска составляет 1,3 триллиона долларов.

В ответ Германия прислала дипломатическую ноту, в которой подчеркнула, что вопрос о репарациях закрыт навсегда.