Мир 04 января 2023, 03:30 Германия отказала Польше в компенсации за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб МИД Польши: Германия передала дипломатическую ноту с отказом платить репарации

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Правительство Германии отказалось вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом сообщил МИД Польши, написало РИА «Новости».

Немецкое внешнеполитическое ведомство ответило на польскую дипломатическую ноту, направленную еще 3 октября 2022 года. В начале января 2023-го ее доставили в Варшаву.

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«По мнению правительства Германии, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и власти не намерены вести переговоры по этому вопросу», — объяснили в польском МИД.

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Власти Варшавы пообещали продолжить работу по урегулированию долгов, появившихся в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год.

Ранее Польша обратилась к ООН с просьбой оказать содействие в получении военных репараций от Германии. Республика не согласна с позицией немецких властей по вопросу получения репараций, ранее сообщил новый посол страны в Берлине Дариуш Павлош. Он также призвал Германию не надеяться на то, что после выборов в 2023 году проблема выплаты ущерба исчезнет.